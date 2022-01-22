Міноборони Ізраїлю, який вакцинувався 4 рази, захворів на COVID-19
Джерело:Times of Israel
Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів на коронавірус. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини проти недуги.
Тож тепер прем'єр-міністр Нафталі Беннет, начальник штабу ЦАХАЛ (збройних сил країни) Авів Кохаві, та інші високопоставлені чиновники можливо пройдуть тестування на COVID-19. З ними напередодні зустрічався Ганц.
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Як почувається міністр
Наголошують, що Ганц почувається добре. Він пояснює це тим, що отримав 4 дози вакцини від коронавірусу.
Я почуваюсь добре, тому що я прищеплений. Будьте здорові, дотримуйтесь правил і йдіть та зробіть щеплення,
– заявив Ганц.
У його офісі повідомили, що наразі міністр працюватиме з дому. Там він відбуває бідуд – обов'язкову самоізоляцію. Запевняють, що він зможе продовжувати роботу, де є все необхідне для цього. У його будинку в Рош-ха-Аїні вже встановили спеціальні системи.
Бустерна вакцинація в Ізраїлі
- Ізраїль одним із перших у світі дозволив використовувати третю вакцину проти COVID-19.
- Наприкінці грудня 2021 року у країні почали вводити бустерні дози вразливим групам населення, а пізніше почали пропонувати їх усім старше 60 років. Влада сподівається, що додаткові бустери зупинять хвилю інфекції, викликаної штамом Омікрон.
- Крім того, днями уряд Ізраїлю прийняв рішення відмовитися від введення локдаунів для боротьби з епідемією коронавірусу. Відтепер громадян Ізраїлю будуть посилено тестувати на COVID-19.