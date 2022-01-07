Минулого тижня у світі виявили рекордну кількість COVID-хворих

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що за минулий тиждень у світі зареєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус – 9,5 мільйона.

Це на 71% більше, ніж за попередній тиждень, який агенція охорони здоров'я ООН порівняла із "цунамі". ВООЗ заявила про це у четвер, 6 січня.

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Минулого тижня було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 за всю історію пандемії,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За минулий тиждень у світі зареєстрували 9 520 488 нових випадків COVID-19 та 41 178 смертей внаслідок недуги.

Зростання поширення коронавірусу пов'язане зі штамом коронавірусу Омікрон. Окрім цього, статистика дещо занижена через спад темпів тестування населення у зв'язку різдвяними та новорічними святами.

Посадовці організації закликали громадськість активізувати заходи щодо боротьби з пандемією. Зокрема вакцинуватися, провітрювати приміщення, дотримуватись дистанції та носити маски належним чином.

Я вражений тим, як люди насправді носять маски. Носити маску нижче підборіддя марно. І це дає вам хибне почуття безпеки, що на вас є щось, що захищає вас. Так не працює…,

– наголосила Марія Ван Керхове.

Разом з тим у відомстві підкреслили, що середня кількість щотижневих смертей знизилася – 41 178 проти 44 680.

Все вказує на те, що Омікрон викликає легший перебіг хвороби

Омікрон виявився не таким смертоносним, як варіант коронавірусу Дельта. У ВООЗ зауважили, що на це є декілька причин – підвищення рівня вакцинації й те, що новий варіант вірусу переважно розмножується в носогорлі, а не у легенях.

Але це не означає, що його слід зарахувати до категорії легких. Як і попередні варіанти, Омікрон госпіталізує та вбиває людей. Цунамі випадків настільки величезне і швидке що переповнює системи охорони здоров'я в усьому світі,

– попередили у ВООЗ.

Чи закінчиться пандемія на штамі Омікрон

Глава ВООЗ з надзвичайних ситуацій доктор Майкл Райан заявив, що у COVID-19 "все ще багато енергії". І навряд Омікрон стане останньою причиною спалаху коронавірусу. Такої ж думки технічна керівниця ВООЗ Марія Ван Керхове.