Кажуть, нібито "з міркувань совісті". Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та члени міжфракційного депутатського об'єднання "Цінності. Гідність. Родина" зустрілись 6 вересня у Києві.
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Вони сформували цілий перелік ініціатив, які потребують внесення поправок, доопрацювання чи відхилення.
Серед них такі:
- скасування вимоги нотаріального посвідчення підписів на протоколах релігійних організацій, що подаються до державного реєстратора;
- упорядкування процедури скерування на альтернативну службу;
- забезпечення права лікарів та медичного персоналу на відмову від участі в перериванні вагітності з міркувань совісті.
Чи мають лікарі право відмовити у аборті
Лікарі не мають права відмовлятися від участі в перериванні вагітності у зв'язку з релігійними чи етичними міркуваннями, адже у цей час вони виконують свої професійні обов'язки. Про це розповіла юристка та членкиня Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Катерина Шуневич "Громадському радіо".
Будь-які рекомендації, залякування чи поради не є професійними та не відповідають стандартам, які мають застосовуватися під час здійснення переривання вагітності,
– зазначила вона.
І наголосила: єдине, що повинен зробити медпрацівник, – це повідомити про всі можливі наслідки проведення аборту в медичному плані.
У Всесвітній організації охорони здоров'я наполягають, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги щодо переривання вагітності для кожної жінки, яка цього потребує. Адже доступ до абортів є одним з важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки.
Що відомо про представників Ради церков?Вони виступали проти домашнього насильства. Разом з тим, публічно виступили проти ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами. Мовиться про Стамбульську конвенцію. Все через поняття "гендер", яке, за їхніми переконаннями, загрожує українській сім'ї.
Вони вирішили співпрацювати з об'єднанням, щоб "розв'язати питання державно-церковних відносин". Це суперечить закону. Річ у тім, що стаття 35 Конституції чітко визначає, що церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави.