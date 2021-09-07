"З міркувань совісті": Рада церков і парламентарі хочуть дозволити лікарям відмовляти в аборті

Релігійні діячі і парламентарі домовилися про співпрацю у законотворенні. Одна з ініціатив, яку вони хочуть внести на розгляд в уряді, це законопроєкт, що дозволив би лікарям та медперсоналу відмовлятися від участі в перериванні вагітності.

Кажуть, нібито "з міркувань совісті". Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та члени міжфракційного депутатського об'єднання "Цінності. Гідність. Родина" зустрілись 6 вересня у Києві.

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Вони сформували цілий перелік ініціатив, які потребують внесення поправок, доопрацювання чи відхилення.

Серед них такі:

скасування вимоги нотаріального посвідчення підписів на протоколах релігійних організацій, що подаються до державного реєстратора;

упорядкування процедури скерування на альтернативну службу;

забезпечення права лікарів та медичного персоналу на відмову від участі в перериванні вагітності з міркувань совісті.

Чи мають лікарі право відмовити у аборті

Лікарі не мають права відмовлятися від участі в перериванні вагітності у зв'язку з релігійними чи етичними міркуваннями, адже у цей час вони виконують свої професійні обов'язки. Про це розповіла юристка та членкиня Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем" Катерина Шуневич "Громадському радіо".

Будь-які рекомендації, залякування чи поради не є професійними та не відповідають стандартам, які мають застосовуватися під час здійснення переривання вагітності,

– зазначила вона.

І наголосила: єдине, що повинен зробити медпрацівник, – це повідомити про всі можливі наслідки проведення аборту в медичному плані.

Жінка може оскаржити цю дію, оскільки це неналежне виконання професійних обов'язків і порушення її прав.

У Всесвітній організації охорони здоров'я наполягають, що держави повинні гарантувати доступ до безпечної допомоги щодо переривання вагітності для кожної жінки, яка цього потребує. Адже доступ до абортів є одним з важливих елементів забезпечення права на захист репродуктивного здоров'я жінки.