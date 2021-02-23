Новий штам коронавірусу потрапляє в організм через легені. Але найбільше пошкоджує серце.

Про це заявив професор медицини, лікар-кардіолог Фарук Джінгьоз.

Також на тему: Лікарка розповіла, які симптоми викликає ефективна вакцина проти коронавірусу

Серце так коронавірус

"Встановили, що першою точкою ураження мутованого коронавірусу є легені. Відомо, що у легенях є велика кількість рецепторів, з яким контактує вірус", – сказав фахівець.

Він зазначив, що майже у всіх пацієнтів уражаються легені, з’являються симптоми пневмонії та плевриту. У пацієнтів з важким ураженням легенів внаслідок хвороби посилюється дихальна недостатність, і пацієнта підключають до апарату штучного дихання.

Легені є не органом-мішенню, а органом-господарем. Рецептори, де вірус потрапляє і закріплюється в тілі, перебувають не тільки в легенях, але і в серці, внутрішній стінці судин, тонкому кишківнику, нирках і нервових клітинах,

– сказав лікар.

Чому коронавірус впливає на серце

Джінгьоз пояснив, що COVID-19 викликає такі наслідки, осідаючи безпосередньо в серці, а токсини спричиняють функціональну слабкість. У результаті дії вірусу виникає запалення серцевого м’яза (міокардит).