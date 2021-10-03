Виявилося, що вони здатні співпереживати. Це спостереження може допомогти людям.

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Як проводили експеримент

Спочатку вчені помістили в клітку двох мишей різного розміру. Потім вони сприяли тому, щоб маленька миша дратувала велику і та стала агресивною.

Тим часом у сусідній клітці сиділа третя миша і спостерігала за всім цим. Так тривало 10 днів.

Попри те, що третя миша ніяк не взаємодіяла з агресором, вона почала проявляти ознаки смутку і навіть депресії. Деякі з них впали в депресію і одужали, а через місяць знову занедужали.

Наприклад, перестала цікавитися іншими мишами, що незвично, адже ці тварини дуже товариські, кажуть автори дослідження.

Крім того, миша почала відмовлятися від задоволень. "Якщо ви дасте мишам вибір: пити солодку або звичайну воду, вони майже завжди виберуть солодку, тому що це приємніше. Але миша, що стала свідком соціальної поразки свого товариша, цього не робила", – пояснили учені.

Як це може допомогти людям

Автори роботи хочуть так досліджувати не тільки взаємодії мишей, але і людей. Експеримент допоможе зрозуміти, як депресія діє на оточення тих, хто на неї хворіє. Адже кількість людей, які страждають на депресію, у всьому світі зростає. Однак детальну патофізіологію цієї недуги ще належить з'ясувати.