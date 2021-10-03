Виявилося, що вони здатні співпереживати. Це спостереження може допомогти людям.
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Як проводили експеримент
Спочатку вчені помістили в клітку двох мишей різного розміру. Потім вони сприяли тому, щоб маленька миша дратувала велику і та стала агресивною.
Тим часом у сусідній клітці сиділа третя миша і спостерігала за всім цим. Так тривало 10 днів.
Попри те, що третя миша ніяк не взаємодіяла з агресором, вона почала проявляти ознаки смутку і навіть депресії. Деякі з них впали в депресію і одужали, а через місяць знову занедужали.
Крім того, миша почала відмовлятися від задоволень. "Якщо ви дасте мишам вибір: пити солодку або звичайну воду, вони майже завжди виберуть солодку, тому що це приємніше. Але миша, що стала свідком соціальної поразки свого товариша, цього не робила", – пояснили учені.
Як це може допомогти людям
Автори роботи хочуть так досліджувати не тільки взаємодії мишей, але і людей. Експеримент допоможе зрозуміти, як депресія діє на оточення тих, хто на неї хворіє. Адже кількість людей, які страждають на депресію, у всьому світі зростає. Однак детальну патофізіологію цієї недуги ще належить з'ясувати.