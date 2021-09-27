Міська лікарня Чернівців на 90% заповнена COVID-хворими

У міській лікарні Чернівців №1 зайнято 127 ліжок зі 140. Всі пацієнти, які лікуються в установі, хворіють на коронавірус.

Усі інфіковані перебувають на кисневій підтримці. Про це розповів заступник гендиректора лікарні Валентин Пижик.

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110 людей зі 127 перебувають у важкому стані. 9 хворих – у реанімації.

Пижик повідомив, що середній вік пацієнтів становить 60 років. При цьому він зауважив, що серед госпіталізованих немає вакцинованих.

Ситуація з коронавірусом на Буковині

Джерело: Чернівецька ОДА

За минулу, 26 вересня, у Чернівецькій області виявили 282 випадки зараження коронавірусом. Таким чином загальна кількість інфікованих в регіоні від першого встановленого випадку складає 87 643.

Ще 104 буковинці здолали COVID-19. Загалом недугу подолали 80 586 буковинців.

Ситуація в лікарнях

Джерело: Чернівецька ОДА

Станом на 26 вересня у лікарнях Буковини перебували 705 людей. З них у 600 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 78 людей. Бригади центру екстреної медичної допомоги виїжджали на виклики 394 рази, в тому числі до хворих на коронавірус – 35, недужих із підозрою – 67 разів.

Зафіксовано 11 летальних випадків. У всіх померлих підтвердили COVID-19.

На жаль, від початку пандемії хвороба забрала життя 1 991 мешканця регіону.