Як свідчить статистика, найчастіше нестачу ліжок з киснем фіксують в областях, які входять у помаранчеву та червону зону епідемічної небезпеки.

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Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 62,8%. Тоді як норма для зеленої зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 13 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:

  • місто Київ — 70,7%
  • Донецька область — 76,3%
  • Івано-Франківська область — 70,1%
  • Львівська область — 66,7%
  • Миколаївська область — 71,2%
  • Одеська область — 67,6%
  • Рівненська область — 67,7%
  • Сумська область — 73,0%
  • Хмельницька область — 65,4%.

Додамо, що наразі у червоній зоні перебувають 18 регіонів України. Там влада посилила карантинні обмеження.

Які обмеження діють у червоній зоні

  • Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.
  • Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.
  • Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу

Варто зазначити, що у моргах Запоріжжя утворився колапс – там не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу. Швидкі привозять відразу декілька тіл померлих пацієнтів, машини стають у черги. У порівнянні зі спалахом COVID-19 у 2020 році, нині кількість померлих зросла більш ніж у 8 разів.