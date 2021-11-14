Як свідчить статистика, найчастіше нестачу ліжок з киснем фіксують в областях, які входять у помаранчеву та червону зону епідемічної небезпеки.

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Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 62,8%. Тоді як норма для зеленої зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 13 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:

місто Київ — 70,7%

Донецька область — 76,3%

Івано-Франківська область — 70,1%

Львівська область — 66,7%

Миколаївська область — 71,2%

Одеська область — 67,6%

Рівненська область — 67,7%

Сумська область — 73,0%

Хмельницька область — 65,4%.

Додамо, що наразі у червоній зоні перебувають 18 регіонів України. Там влада посилила карантинні обмеження.

Які обмеження діють у червоній зоні

Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.

Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.

Зверніть увагу! Обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації. Тобто, якщо персонал і всі відвідувачі закладів мають сертифікати вакцинації чи негативні ПЛР-тести, зроблені протягом 72 годин, вони можуть працювати.



Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу

Варто зазначити, що у моргах Запоріжжя утворився колапс – там не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу. Швидкі привозять відразу декілька тіл померлих пацієнтів, машини стають у черги. У порівнянні зі спалахом COVID-19 у 2020 році, нині кількість померлих зросла більш ніж у 8 разів.