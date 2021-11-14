Місць для всіх не вистачає: у Києві та ще 8 областях перевантажені ліжка з киснем
Джерело:МОЗ
У Києві та ще 8 областях зафіксували високу завантаженість ліжок із киснем. Це пов'язано зі зростанням випадків зараження COVID-19.
Як свідчить статистика, найчастіше нестачу ліжок з киснем фіксують в областях, які входять у помаранчеву та червону зону епідемічної небезпеки.
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Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 62,8%. Тоді як норма для зеленої зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Станом на 13 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:
- місто Київ — 70,7%
- Донецька область — 76,3%
- Івано-Франківська область — 70,1%
- Львівська область — 66,7%
- Миколаївська область — 71,2%
- Одеська область — 67,6%
- Рівненська область — 67,7%
- Сумська область — 73,0%
- Хмельницька область — 65,4%.
Додамо, що наразі у червоній зоні перебувають 18 регіонів України. Там влада посилила карантинні обмеження.
Які обмеження діють у червоній зоні
- Відвідувачів не приймають заклади громадського харчування, ТРЦ, театри, кінотеатри, фітнес-центри тощо.
- Забороняється також проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних матчів.
- Без змін працюватимуть лише банки, автозаправки, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини.
Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу
Варто зазначити, що у моргах Запоріжжя утворився колапс – там не справляються з навантаженням через велику кількість померлих від коронавірусу. Швидкі привозять відразу декілька тіл померлих пацієнтів, машини стають у черги. У порівнянні зі спалахом COVID-19 у 2020 році, нині кількість померлих зросла більш ніж у 8 разів.