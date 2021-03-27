20 карет швидкої стояли у черзі у лікарню у Києві: ЗМІ опублікували відео

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Джерело:

фейсбук "Київ Оперативний"

У Києві – складна ситуація з коронавірусом. Понад 20 карет швидкої допомоги стоять у черзі, аби передати пацієнтів у лікарню №12. Через це вони не можуть їздити на виклики.

Відповідне відео опублікували вдень 27 березня у мережі. Очевидці зауважили, що швидкі приїхали, аби покласти людей під кисневі концентратори.

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"У середині лікарні ситуація не набагато краща – місць там вже немає, ставлять ліжка у їдальні", – мовиться у дописі в фейсбук-групі "Київ Оперативний".

Що відбувалося під лікарнею №12 у Києві: дивіться відео


Зауважимо, що ситуація з COVID-19 у Києві залишається критичною. Кількість хворих там постійно зростає. Станом на 26 березня вона сягнула максимуму від початку пандемії.

Реакція мережі

У коментарях до цього допису користувачі фейсбуку висловлюють своє обурення. Зокрема – називають медичну систему в Україні "середньовічною".

Деякі стверджують, що ці кадри старі. Натомість інші запевнили, що відео справді зняте 27 березня й повністю ілюструє ситуацію у столиці.

  • "На дитячих майданчиках і в парках море людей і майже всі без масок";
  • "У цю лікарню дуже часто їздять швидкі, за 10 хвилин – 5 штук з сиреною";
  • "У Буковелі відкатали, в Одесі ресторани працюють зараз. Так і будемо ще років 10 в локдауні";
  • "Сьогодні по місту величезна кількість швидких їздить, ситуація ускладнюється";
  • "Пройшов рік, стало тільки гірше. Кому потрібні ці локдауни, якщо медицина у "кам'яному віці"?