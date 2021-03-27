20 карет швидкої стояли у черзі у лікарню у Києві: ЗМІ опублікували відео

У Києві – складна ситуація з коронавірусом. Понад 20 карет швидкої допомоги стоять у черзі, аби передати пацієнтів у лікарню №12. Через це вони не можуть їздити на виклики.

Відповідне відео опублікували вдень 27 березня у мережі. Очевидці зауважили, що швидкі приїхали, аби покласти людей під кисневі концентратори.

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"У середині лікарні ситуація не набагато краща – місць там вже немає, ставлять ліжка у їдальні", – мовиться у дописі в фейсбук-групі "Київ Оперативний".

Що відбувалося під лікарнею №12 у Києві: дивіться відео



Зауважимо, що ситуація з COVID-19 у Києві залишається критичною. Кількість хворих там постійно зростає. Станом на 26 березня вона сягнула максимуму від початку пандемії.

Реакція мережі

У коментарях до цього допису користувачі фейсбуку висловлюють своє обурення. Зокрема – називають медичну систему в Україні "середньовічною".

Деякі стверджують, що ці кадри старі. Натомість інші запевнили, що відео справді зняте 27 березня й повністю ілюструє ситуацію у столиці.