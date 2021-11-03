Дослідження зв'язку діабету з місцем проживання

У своєму дослідженні вчені вказують, що зв'язок продуктової інфраструктури та ризик цукрового діабету оцінювався і раніше, але в цій науковій роботі вперше було використано масштабну вибірку учасників з великим географічним охопленням.

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Вчені проаналізували дані 4,1 мільйона ветеранів, які не мали діабету в період з 2008 по 2016 роки. Протягом наступних п'яти років у 13,2% розвинулося це захворювання, переважно це були люди старшого віку з низьким рівнем доходу, нерідко з інвалідністю.

Шкідливо жити біля закладів швидкого харчування

Найвища поширеність діабету виявилася серед мешканців густонаселених міських районів, найменша – у передмісті та сільській місцевості. Потім фахівці вивчили розташування ресторанів швидкого харчування та супермаркетів у пішій доступності поряд із місцем проживання учасників.

За оцінками вчених, збільшення кількості ресторанів фастфуду на 10% у міському районі було пов'язане з підвищенням ризику діабету на 1%, у сільських та приміських районах – на 2%. При цьому наявність по сусідству супермаркету з широким вибором продуктів навпаки зменшувала цей ризик.

На думку авторів дослідження, цей зв'язок цілком закономірний: якщо поряд немає ресторану зі здоровішою кухнею, а до супермаркету далеко, людина з більшою ймовірністю піде обідати до закладу швидкого харчування.

Наші результати показують, що обмеження розміщення ресторанів швидкого харчування може бути ефективним заходом для зниження ризику діабету 2 типу серед населення,

– зазначили науковці.

Раніше науковці з'ясували, що часте споживання молока в дитинстві пов'язане з ризиками розвитку діабету у старшому віці. Всього 2 – 3 склянки молока мали вплив на ризики.