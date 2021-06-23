Педіатри обстежили дитину, "маму опитували довго і уважно", але все одно було незрозуміло, що сталося.

До теми Які хвороби передаються через брудні руки

Картина вразила навіть досвідчених лікарів – у дитини не було живого місця у ротику, одна суцільна рана з нальотом. Дитина навіть плакати не могла через осиплість голосу. До Охматдиту викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували малечу,

– йдеться у повідомленні.

Через "зеленку" Охматдит мало не закрили на карантин

Завідувачка відділення Оксана Короляк розповіла, що головним "підозрюваним" стану малюка вважали дифтерію, що означало, що лікарню зачиняють на карантин.

Та потім вона звернула увагу на щось зелене на столі. Мама малюка розповіла, що місцевий педіатр рекомендувала капати "зеленкою" від молочниці на дурника.

Сказати, що у педіатрів був шок – це нічого не сказати. От що викликало опік,

– йдеться у повідомленні повідомили у лікарні.

Виявляється, від частого застосування "зеленки" малюк отримав сильний опік слизової. Далі медики уже надавали допомогу малюку, щоб позбавити наслідків страшних опіків.

Для всіх батьків важливо піклуватись про своїх дітей. З вологим туалетним папером Smile це стає ще легше! Гіпоалергенні компоненти, які не викликають подразнень у малюка, та доступна ціна – здається, це ідеальне поєднання.