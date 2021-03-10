На Місяць хочуть відправити сперму та яйцеклітини людей та інших видів

Вчені запропонували відправити зразки сперми і яйцеклітин 6,7 мільйона видів з Землі в ковчег, побудований на Місяці. Також передбачається відправка насіння і спор. Таким чином планують організувати "глобальний страховий поліс"

Передбачається, що генний банк на Місяці може бути побудований під місячною поверхнею в порожнистій охолоджувальній лавовій трубі.

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Зразки, поміщені в ковчег, будуть зберігатися в холодильнику при кріогенних температурах. А сам об'єкт буде живитися енергією від сонячних батарей на поверхні Місяця.

Таким чином планують зберегти генетичну різноманітність Землі у випадку глобальної катастрофи, яка може бути викликана зміною клімату, супервулканом або зіткненням з астероїдом.

Ми, люди, близько 75000 років тому зіткнулися з виверженням супервулкана Тоба, яке викликало період похолодання тривалістю в 1000 років. І, за деякими даними, узгоджується з передбачуваним скороченням людського розмаїття,

– нагадав інженер-механік Джекан Танга з університету Аризони.

Ідея створення генних банків для відновлення втраченого біорізноманіття в майбутньому не нова. До прикладу, понад мільйон зразків насіння нині зберігається в Глобальному сховищі насіння Свальбарда на острові Шпіцберген, що в Арктичному морі.

Однак вчені пояснюють, що розміщення таких об'єктів на Землі робить їх вразливими для випадкових втрат.

До прикладу, підвищення рівня моря внаслідок глобального потепління може призвести до того, що сховище на Свальбарді піде під хвилі. Тож Місяць видається експертам більш безпечним місцем.