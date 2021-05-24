Миттєвий тест на коронавірус схвалили у Сінгапурі: у чому унікальність методу

У Сінгапурі схвалили миттєвий тест на виявлення коронавірусу. Високоточні експрес-тести дозволяють дізнатись результат за п'ять хвилин.

Особливості миттєвого тестування

Тест працює подібно до стандартного алкотесту, який поліція використовує для визначення тверезості водія. Людина дихає в односторонній мундштук клапана, і сполуки в диханні людини штучний інтелект за допомогою коду позитивної оцінки на коронавірус.

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Тест перевірять в реальних умовах

Сінгапур проведе перевірку на коронавірус таким чином малайзійців, які проїжджають пункт пропуску Туас на західній стороні острова. Кожен, хто має позитивні результати в тесті на дихання, пройде скринінг також ПЛР-тестом.

Зараз Сінгапур проводить тестування учасників за допомогою швидких тестів на антиген, які застосовуватимуть рівноцінно з новими миттєвими тестами.

Перспективи миттєвого тестування

Точні випробування на швидкості можуть бути ключовими для розблокування туристичного сектора. Попри те, що США та частини Європи починають відкривати свої кордони для країн з досить високим рівнем захворюваності, Сінгапур та інші країни в Азії досі приймають рішення.