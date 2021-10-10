Окрім цього, дослідники помітили схожі зміни в роботі імунної системи. Це також свідчить про взаємозв'язок двох хвороб.

До теми Коронавірус може викликати епідемію деменції

Хвороби Альцгеймера і COVID-19 найчастіше вивчаються з точки зору нейрозапалення. Різні дані вказують на те, що коронавірус безпосередньо або побічно запускає запалення в головному мозку. Також відомо, що нейрозапалення грає ключову роль у провокуванні нейродегенерації, яка призводить до хвороби Альцгеймера.

Тим часом дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що Альцгеймера та коронавірус мають одну спільну рису – ген OAS1.

Подробиці дослідження

Спершу вчені виявили, що OAS1 підвищує ризики хвороби Альцгеймера на 3 – 6%.

Потім виявилося, що один з варіантів під назвою rs1131454 підсилює ймовірність розвитку нейродегенерації вже на 11 – 22%.

І, нарешті, ті варіанти, які підвищують ризики хвороби Альцгеймера, збільшують ризики важкого перебігу COVID-19 на 20%.

Не менш важливо, що при хворобі Альцгеймера і COVID-19 виникають однакові імунні зміни – ген OAS1 може сприяти посиленій імунній відповіді, підвищуючи ризики обох захворювань.

Що це означає

Одна з авторок дослідження, науковиця Націє Магусалі, пояснила результати роботи наступним чином – деякі люди можуть мати підвищену чутливість до хвороби Альцгеймера і важкої форми COVID-19 незалежно від віку. Адже деякі імунні клітини, ймовірно, залучають загальний молекулярний механізм при обох захворюваннях".

Важливий момент в тому, що активність гену OAS1 з віком змінюється. Тож для того, аби розуміти вразливість людей до хвороби Альцгеймера, COVID-19 та інших споріднених з ними захворювань необхідні подальші дослідження.