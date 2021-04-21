Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський розповів, що між виробниками вакцин почалася "перша тромбозна війна". І, на його думку, це абсолютно очікуване явище.

Річ у тім, що вчені з Оксфорду опублікували препринт (поки що не статтю), де аналізують розвиток тромбозів внаслідок використання мРНК вакцин (Pfizer та Moderna), Український вчений вважає, що це однозначно є відповіддю на "тромбозну істерію", через яку низка країн вже відмовилися від вакцини AstraZeneca.

До теми Патологічні антитіла: знайшли причину розвитку тромбів від вакцини AstraZeneca

Семен Єсилевський досить коротко підсумував, що в препринті аналізується інформація про випадки виникнення тромбозів вен мозкової оболонки у 513 тисячах хворих на коронавірус і 490 тисячах вакцинованих мРНК вакцинами. І найголовніше, що ці випадки порівнюють з частотою цього ускладнення внаслідок використання AstraZeneca.

Про що говорить статистика:

У перехворілих на COVID-19 частота цього ускладнення 39 на мільйон.

У вакцинованих мРНК вакцинами – 4.1 на мільйон.

У вакцинованих AstraZeneca – 5 на мільйон.

Загальне значення по популяції – 0.41 на мільйон.

З цього дослідження випливає, що вакцини Pfizer і AstraZeneca дають однаковий ризик виникнення тромбозу мозкової оболонки.

Натомість ризик тромбозу при коронавірусі у 8 разів вищий, ніж після вакцинації будь-якою вакциною.

Але це ще не все. Адже після спростування розвитку тромбозів вен мозкової оболонки лише внаслідок AstraZeneca, в Оксфорді вирішили завдати відповідного удару виробникам мРНК-вакцин.

Британські вчені проаналізували розвиток іншого тромбозу внаслідок вакцинації – тромбозу комірних вен.

"За популізм і поспішність треба платити": починається чорний піар у бік Pfizer

Статистика тромбозу комірних вен:

Після перенесеного коронавірусу – 436 випадків на мільйон.

Після вакцини Pfizer – 44,9 на мільйон.

Після вакцини AstraZeneca – 1,6 на мільйон.

З цього випливає, що славнозвісний Pfizer у 30 разів збільшує ризик тромбозу комірних вен в порівнянні з AstraZeneca.

У статті немає жодної розбивки випадків тромбозів за статтю та віком, тож вона не дає відповіді на питання, чи є якась різниця між різними вакцинами в плані ризику для різних груп людей.

Єсилевський припустив, що справа не у самих вакцинах, а у коронавірусі SARS-CoV-2. На його думку, будь-яка вакцина, заснована на S-білку коронавірусу буде підвищувати ризик тромбозів лише тому, що це, ймовірно, специфічна властивість взаємодії S-білка з імунною системою.

З самого початку історії з тромбозами ніхто не міг чітко пояснити, що ж такого особливо крамольного є у вакцині AstraZeneca, чого немає у Pfizer. Судячи з усього, нічого крамольного і немає, а є тільки агресивний чорний піар і війна між виробниками за ринки збуту,

– заявив вчений.

Науковець зауважив, що у відповідь на поливання брудом AstraZeneca починається чорний піар у бік Pfizer.

Особливо кумедно буде зараз поспостерігати за реакцією Данії, яка вже офіційно відмовилася від дешевої AstraZeneca на користь дорогого Pfizer-а. Прикро, чи знаєте, отримати ті ж самі тромбози в тій же самій кількості, але дорожче в 4-5 разів, але за популізм і поспішність треба платити,

– додав Єсилевський.