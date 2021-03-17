Вчені з США та Індії з'ясували, що три штами бактерій, які знайшли на різних поверхнях МКС, раніше були невідомі науці. Вони безпечні для людини.

Де знайшли бактерії

Три з чотирьох штамів були ізольовані ще у 2015 і 2016 роках. Один штам виявили на верхній панелі дослідних станцій, другий - в куполі, третій - на обідньому столі.

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З того часу вчені займалися вивченням мікробів. Також було знайдено четвертий штам, але його ідентифікували як вже відомий науці вид Methylorubrum rhodesianum.

Як вони там з'явились

Три інших мікроби поки називаються IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 і IIF4SW-B5. Команда дослідників пропонує назвати новий вид Methylobacterium ajmalii, в честь Аджмал Хана – відомого індійського ученого в області біорізноманіття.

Дослідники відзначають, що немає нічого дивного в тому, що ці бактерії виявилися на МКС. Адже астронавти вже давно вирощують на станції їжу і рослини, а ці мікроби якраз пов'язані з ґрунтом.

Як їх можна застосовувати

Всі чотири штами бактерій беруть участь у фіксації азоту і рості рослин – вони можуть захищати їх від патогенів. У майбутньому мікроорганізми можуть знадобитися для вирощування їжі в довгострокових космічних польотах.

Враховуючи, що ми вже знаємо, що ці мікроби можуть вижити в суворих умовах МКС, команда провела генетичний аналіз чотирьох штамів для пошуку генів, які можуть бути використані для сприяння росту рослин,

– пояснили науковці.