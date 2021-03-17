На МКС знайшли 3 види невідомих бактерій

Джерело:Science Alert
Вчені з США та Індії з'ясували, що три штами бактерій, які знайшли на різних поверхнях МКС, раніше були невідомі науці. Вони безпечні для людини.
Три з чотирьох штамів були ізольовані ще у 2015 і 2016 роках. Один штам виявили на верхній панелі дослідних станцій, другий - в куполі, третій - на обідньому столі.
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З того часу вчені займалися вивченням мікробів. Також було знайдено четвертий штам, але його ідентифікували як вже відомий науці вид Methylorubrum rhodesianum.
Три інших мікроби поки називаються IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 і IIF4SW-B5. Команда дослідників пропонує назвати новий вид Methylobacterium ajmalii, в честь Аджмал Хана – відомого індійського ученого в області біорізноманіття.
Дослідники відзначають, що немає нічого дивного в тому, що ці бактерії виявилися на МКС. Адже астронавти вже давно вирощують на станції їжу і рослини, а ці мікроби якраз пов'язані з ґрунтом.
Всі чотири штами бактерій беруть участь у фіксації азоту і рості рослин – вони можуть захищати їх від патогенів. У майбутньому мікроорганізми можуть знадобитися для вирощування їжі в довгострокових космічних польотах.
Враховуючи, що ми вже знаємо, що ці мікроби можуть вижити в суворих умовах МКС, команда провела генетичний аналіз чотирьох штамів для пошуку генів, які можуть бути використані для сприяння росту рослин,
– пояснили науковці.