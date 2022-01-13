Дослідження впливу телефонів

У ході дослідження, у якому брали участь діти з 14 країн, вчені проаналізували зв'язок між використанням мобільних та стаціонарних бездротових телефонів та ризиком розвитку пухлини головного мозку.

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В останні десятиліття можливість того, що використання пристроїв зв'язку може збільшити ризик виникнення пухлин головного мозку, викликає все більшу стурбованість. Зокрема через значне збільшення їх використання молодими людьми.

У дослідженні європейських учених брали участь добровольці від 10 до 24 років із 14 країн. У 900 волонтерів було діагностовано пухлини мозку, ще 1900 людей увійшли до контрольної групи. Учасники заповнили анкету з детальною інформацією щодо історії використання бездротових пристроїв.

Телефони не впливають на ризик раку

Отримані в ході дослідження результати показали, що використання мобільних та бездротових стаціонарних телефонів у молодих людей не пов'язане із підвищеним ризиком розвитку пухлини головного мозку.

Хоча в цілому проаналізовані дані свідчать про те, що ризик пухлин головного мозку може знизитися при частішому використанні бездротових телефонів, ці результати навряд чи мають профілактичний ефект впливу цих телефонів, - пояснили автори дослідження,

– зазначили науковці.

Вони зазначили, що такі результати пояснюються сумнівами щодо даних про використання телефонів, коли на опитування відповідають не самі пацієнти або контрольні групи, а матері або батьки.

Раніше дослідники Оксфордського університету створили новий мінімально інвазивний (без серйозного втручання у тіло) і недорогий аналіз крові, який може виявити рак у пацієнтів з неспецифічними симптомами та визначити наскільки він поширився.