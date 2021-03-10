Мобільний COVID-госпіталь у Франківську вже приймає перших пацієнтів

Мобільний госпіталь, який розгорнули на території Богородчанської лікарні в Івано-Франківській області, прийняв першого хворого на коронавірусну інфекцію.

Генеральний директор медустанови Іван Коляджин розповів, що у приймальному покої оформляють жінку з COVID-19.

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У приймальному покої зараз оформляють жінку з села Горохолина Богородчанського району,

– сказав лікар.

Додамо, що перший в Україні мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусом розгорнули в кінці лютого в Богородчанах.

В Богородчанській лікарні наразі перебувають 230 хворих на коронавірус. Ще 20 ліжко-місць в лікарні залишили, щоб можна було зробити ротацію хворих з модуля у корпус соматичного або реанімаційного відділення.

Що відомо про мобільний госпіталь в Україні

В кінці лютого в Богородчанах Івано-Франківської області розгорнули перший мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць для пацієнтів з коронавірусом.

У модулях госпіталю ДСНС кожне ліжко-місце забезпечене кисневим концентратором, обладнання дозволяє контролювати сатурацію, пульс та артеріальний тиск кожного хворого.

Мобільним госпіталем опікуватимуться 6 медичних бригад. Туди доправлятимуть хворих на коронавірус не лише з Богородчанської громади, але й з усіх районів Прикарпаття.



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