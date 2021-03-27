Мобільний COVID-госпіталь можуть перенести в інший регіон, – Ляшко

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Віктор Ляшко у фейсбуці

Віктор Ляшко у суботу, 27 березня, провів оперативну нараду з колегами із ДСНС. Вони обговорили низку питань, зокрема зміну дислокації COVID-госпіталю, який у лютому розгорнули на Прикарпатті.

Головний санлікар зазначив, що епідемічна ситуація з коронавірусом не дозволяє втрачати жодного дня.

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Про що говорили під час наради

Віктор Ляшко розповів, що основним було питання обміну досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози.

Обговорили також зміну дислокації шпиталю, оскільки в Івано-Франківській області стабілізувалася епідемситуація.

Водночас відзначили, що у сусідніх регіонах та на півдні країни суттєво зросла кількість госпіталізованих.

Все це свідчить про необхідність дотримання протиепідемічних норм, як на територіях з жовтим рівнем епідемічної небезпеки, так і на червоних, яких в нас вже 9. Бережіть себе, носіть маски, мийте руки й уникайте скупчення людей,
– додав заступник Степанова.

Зверніть увагу! Мобільний госпіталь розгорнули на Прикарпатті у лютому 2021 року. Він складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць, а також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Епідемічна ситуація в Україні

  • В Україні для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 розгорнуто 74 927 ліжок, з яких 64 143 забезпечено можливістю надання кисневої терапії.
  • Наразі у лікарнях перебуває 43 585 пацієнтів з коронавірусом.