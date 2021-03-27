Мобільний COVID-госпіталь можуть перенести в інший регіон, – Ляшко

Віктор Ляшко у суботу, 27 березня, провів оперативну нараду з колегами із ДСНС. Вони обговорили низку питань, зокрема зміну дислокації COVID-госпіталю, який у лютому розгорнули на Прикарпатті.

Головний санлікар зазначив, що епідемічна ситуація з коронавірусом не дозволяє втрачати жодного дня.

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Про що говорили під час наради

Віктор Ляшко розповів, що основним було питання обміну досвідом розгортання та експлуатації мобільного шпиталю вперше в умовах реагування на біологічні загрози.

Обговорили також зміну дислокації шпиталю, оскільки в Івано-Франківській області стабілізувалася епідемситуація.

Водночас відзначили, що у сусідніх регіонах та на півдні країни суттєво зросла кількість госпіталізованих.

Все це свідчить про необхідність дотримання протиепідемічних норм, як на територіях з жовтим рівнем епідемічної небезпеки, так і на червоних, яких в нас вже 9. Бережіть себе, носіть маски, мийте руки й уникайте скупчення людей,

– додав заступник Степанова.

складається з декількох модулів та має 120 ліжкомісць, а також укомплектований необхідним медичним обладнання.

Епідемічна ситуація в Україні