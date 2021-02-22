Мобільний госпіталь на Прикарпатті вже готовий до прийому хворих: він наразі єдиний в Україні
В Івано-Франківській області через нестачу ліжок для хворих на COVID-19 розгорнули тимчасовий шпиталь. Розрахований він на 120 ліжок і вже може функціонувати як самостійна лікарня.
Джерело:ДСНС
Мобільний госпіталь вже повністю готовий приймати пацієнтів на території Богородчанської центральної районної лікарні. Розгорнула госпіталь Державна cлужба України з надзвичайних ситуацій за дорученням уряду.
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Мобільний госпіталь на Прикарпатті: що там є
Госпіталь налічує 30 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, що розрахована на 120 ліжок. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.
Таких ліжок у госпіталі 120 / Фото ДСНС
У госпіталі функціонують:
- ️приймальне відділення;
- ️блок інтенсивної терапії;
- ️палати для пацієнтів.
Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.
Госпіталь може повністю автономно функціонувати / Фото ДСНС
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