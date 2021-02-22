Мобільний госпіталь на Прикарпатті вже готовий до прийому хворих: він наразі єдиний в Україні

22 лютого 2021 , 13:45
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Джерело:

ДСНС

В Івано-Франківській області через нестачу ліжок для хворих на COVID-19 розгорнули тимчасовий шпиталь. Розрахований він на 120 ліжок і вже може функціонувати як самостійна лікарня.

Мобільний госпіталь вже повністю готовий приймати пацієнтів на території Богородчанської центральної районної лікарні. Розгорнула госпіталь Державна cлужба України з надзвичайних ситуацій за дорученням уряду.

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Мобільний госпіталь на Прикарпатті: що там є

Госпіталь налічує 30 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, що розрахована на 120 ліжок. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.


Таких ліжок у госпіталі 120 / Фото ДСНС

У госпіталі функціонують:

  • ️приймальне відділення;
  • ️блок інтенсивної терапії;
  • ️палати для пацієнтів.

Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.


Госпіталь може повністю автономно функціонувати / Фото ДСНС

Важливо. За останню добу, за даними РНБО, виявили 515 нових випадків – це найбільша кількість серед регіонів в Україні. Станом на 22 лютого в області виявили більше ніж 59 600 випадків коронавірусу, з них 1 110 – летальні.

Критична ситуація на Прикарпатті: головне

  • На Прикарпатті зберігається один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус протягом останніх двох тижнів.
  • В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні склалася майже критична ситуація. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та навіть кабінетах лікарів.
  • Через ситуацію в екстреному випадку на Прикарпаття вилетів головний санлікар України Віктор Ляшко.
  • 19 лютого в область доставили мобільний госпіталь, зранку 20 лютого його почали облаштовувати.
  • З 22 лютого на Прикарпатті діє червона зона карантину: уроки в школі для учнів 5 – 11 класів скасували, ТРЦ і ресторани закрили.