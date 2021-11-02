За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад пів сотні хворих. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Наразі в мобільному шпиталі перебуває 56 хворих на COVID-19. З них 42 госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Лише двоє з усіх хворих, – вакциновані.
Більшість пацієнтів – 54 – не були вакцинованими від COVID-19,
– розповіли в МОЗ.
Саме тому МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких від COVID-19.
У МОЗ показали зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині / Фото UNICEF, Херсонської ОДА
На Херсонщині розгорнули мобільний госпіталь: що відомо
- Мобільний госпіталь на території Херсонської області розгорнули 29 жовтня 2021 року.
- Він складається з 35 наметів і модулів, зокрема палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.
- Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ.
- Загалом, шпиталь може прийняти 120 пацієнтів.
- До роботи в ньому залучили 4 медичні бригади, упродовж однієї зміни там працюють 5 лікарів: 3 реаніматологів, хірург та дерматолог.