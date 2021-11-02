Мобільний шпиталь для COVID-хворих на Херсонщині заповнився на 50% за два дні: фото зсередини

Центральна міська лікарня Каховки (Херсонська область), яка приймає пацієнтів із коронавірусом, переповнена. Тому на території медзакладу розгорнули мобільний госпіталь. За два дні він заповнився майже наполовину.

За кілька днів роботи в госпіталі розмістили понад пів сотні хворих. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Наразі в мобільному шпиталі перебуває 56 хворих на COVID-19. З них 42 госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Лише двоє з усіх хворих, – вакциновані.

Більшість пацієнтів – 54 – не були вакцинованими від COVID-19,

– розповіли в МОЗ.

Саме тому МОЗ вкотре закликає записатися на щеплення та захистити себе та близьких від COVID-19.

Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на сайті або за телефоном 0 800 60 20 19.

У МОЗ показали зсередини мобільний ковід-шпиталь на Херсонщині / Фото UNICEF, Херсонської ОДА

На Херсонщині розгорнули мобільний госпіталь: що відомо

Мобільний госпіталь на території Херсонської області розгорнули 29 жовтня 2021 року.

Він складається з 35 наметів і модулів, зокрема палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії.

Госпіталь забезпечений достатньою кількістю медичного кисню та має 4 апарати ШВЛ.

Загалом, шпиталь може прийняти 120 пацієнтів.

До роботи в ньому залучили 4 медичні бригади, упродовж однієї зміни там працюють 5 лікарів: 3 реаніматологів, хірург та дерматолог.

Як зазначили в МОЗ, станом на 2 листопада, 16 регіонів перебуває в червоній зоні карантину. У лікарнях перебуває 45 526 хворих на COVID-19 та 6 461 особа із підозрою на коронавірус. Зайнятість ліжок складає 70%.