Вакцина від Moderna

Про це розповів генеральний директор компанії Moderna Пол Бертон. Компанія мобілізувала сотні працівників, щоб почати вивчати новий штам COVID-19.

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Хоча поки неясно, чи знадобляться нові рецептури, чи поточні вакцинації від коронавірусу забезпечать захист від нового варіанту.

Ми повинні дізнатися про здатність поточної вакцини забезпечувати захист в найближчі пару тижнів, але чудова особливість вакцин MRNA, платформи Moderna в тому, що ми можемо рухатися дуже швидко,

– зазначив Бертон.

Глава Moderna зазначив, якщо їм доведеться робити абсолютно нову вакцину, він думає, що це відбудеться на початку 2022 року, перш ніж вона буде доступна у великих кількостях.

Важливість вакцинації

За словами Бертона, чинні вакцини можуть забезпечити певний захист від нового штаму, залежно від того, як давно люди отримали щеплення. При цьому він підкреслив, що невакциновані повинні пройти імунізацію або ревакцинацію, якщо вони мають на це право.

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Вакцина від Pfizer

Джерело: Insider

Компанії BioNTech і Pfizer також заявили, що вже почали розробку нової вакцини від COVID-19, спрямованої на боротьбу зі штамом коронавірусу Омікрон. Вакцина може бути зроблена менш ніж за 100 днів.

Через 2 тижні компанія отримає дані лабораторних тестів, які підкажуть чи необхідна нова вакцина або можна буде адаптувати вже наявну.

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Перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу підтвердили у Бельгії. Вперше його виявили в Південній Африці.

За словами вчених, він має велику кількість мутацій.

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через цей варіант вірусу. За попередніми даними, він може бути небезпечнішим, аніж попередні.

Все, що наразі відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон – ми зібрали в одному матеріалі.