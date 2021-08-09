Так, фармацевтична компанія протестує мРНК-вакцину проти коронавірусу на дітях. Вони хочуть упевнитись щодо її безпеки та можливих побічних реакцій у наймолодших.

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Тестування на дітях

До тестування планують залучити 6 тисяч здорових дітей.

Їхній вік складатиме від 6 місяців до 12 років.

Учасники будуть зареєстровані у США, Канаді та/або Австралії.

Випробування планують провести до середини 2023 року.

Спершу хочуть протестувати дітей віком від 6 до 12 років. Потім – від 2 до 6 років і, нарешті, немовлят від 6 місяців до 2 років.

Під час клінічних досліджень буде перевірятися безпека вакцини проти коронавірусу та реактогенність – лихоманка або біль у руці.

Чому ухвалили таке рішення

Виробник вакцини ухвалив таке рішення після того, як уряд Австралії вирішив, що вакцина Moderna надійде до Австралії з середини вересня 2021 року. Очікується, що цього року на континент доставлять 10 мільйонів доз вакцини Moderna, а на 2022 рік – ще 15 мільйонів додаткових доз.

Довідка. У США компанія Pfizer також розпочала клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у дітей.