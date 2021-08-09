Так, фармацевтична компанія протестує мРНК-вакцину проти коронавірусу на дітях. Вони хочуть упевнитись щодо її безпеки та можливих побічних реакцій у наймолодших.
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Тестування на дітях
- До тестування планують залучити 6 тисяч здорових дітей.
- Їхній вік складатиме від 6 місяців до 12 років.
- Учасники будуть зареєстровані у США, Канаді та/або Австралії.
- Випробування планують провести до середини 2023 року.
Спершу хочуть протестувати дітей віком від 6 до 12 років. Потім – від 2 до 6 років і, нарешті, немовлят від 6 місяців до 2 років.
Під час клінічних досліджень буде перевірятися безпека вакцини проти коронавірусу та реактогенність – лихоманка або біль у руці.
Чому ухвалили таке рішення
Виробник вакцини ухвалив таке рішення після того, як уряд Австралії вирішив, що вакцина Moderna надійде до Австралії з середини вересня 2021 року. Очікується, що цього року на континент доставлять 10 мільйонів доз вакцини Moderna, а на 2022 рік – ще 15 мільйонів додаткових доз.
Що відомо про вакцину від Moderna?Це мРНК-вакцина, розроблена за технологією, яка спонукає організм виробляти аналогічні складу вірусу білки та викликає імунну відповідь.
Нова назва препарату від американського виробника Moderna – Spikevax. Щеплення ним потрібно проводити два рази із інтервалом у 28 днів.