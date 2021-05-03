Нещодавно ВООЗ схвалила вакцину Moderna

Moderna приєднується до розробників, включаючи AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX (організація спрямована на надання доз вакцини проти коронавірусу країнам з низьким і середнім рівнем доходу).

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Moderna Inc. погодилася надати до 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 за програмою COVAX, як стимул для глобальних зусиль щодо вакцинації, але більша частина вакцин не буде доставлена ​​до наступного року,

– йдеться в повідомленні.

Увага! Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna в екстрених випадках, що робить її придатною для вакцинації у рамках COVAX.

Це означає, що Україна теж може отримати вакцину Moderna, оскільки є учасником ініціативи COVAX.

Раніше у ЗМІ повідомили, що COVAX має проблеми з фінансуванням і як наслідок – доставки вакцин затримуються. Ініціатива має й інші перешкоди в межах масштабної кампанії вакцинації.

Відзначається, що багаті країни минулого року закупили дози вакцин у Moderna і інших виробників ліків, і тільки в США вже введено понад 240 мільйонів доз. Водночас за даними на кінець квітня, COVAX відправила близько 50 мільйонів доз в більш ніж 120 країн і територій.

Коли Moderna розпочне поставки до COVAX

Поставки мРНК вакцини Moderna для COVAX повинні початися в четвертому кварталі, а в 2021 році буде доступно 34 мільйони доз.

Американська компанія поставить 466 мільйонів доз у 2022 році і потенційно надасть доступ до знімків, адаптованим для боротьби з варіантами коронавірусу в майбутньому,

– йдеться в повідомленні.

Умови угоди не розголошують! У заяві американського виробника ліків лише вказано, що дози препарату пропонуватимуть за "найнижчою багаторівневою ціною".

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