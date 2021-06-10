У компанії очікують, що розгляд запиту займе кілька тижнів.
До теми Moderna заявила, що її вакцина безпечна для дітей
Ми раді оголосити, що подали в FDA заявку на допуск для екстреного використання нашої вакцини проти коронавірусу серед підлітків в США,
– заявив головний виконавчий директор компанії Стефан Бансель.
Безпечність вакцини для підлітків доведена
У травні Moderna оголосила, що дослідження 2/3 фази TeenCOVE вакцини проти коронавірусу серед підлітків успішне – імунна відповідь формується, як і у дорослих.
18 грудня експерти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендували дозволити екстрене застосування вакцини компанії Moderna.
6 січня Європейська комісія схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna. Вакцина від Moderna стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19.
Вакцинація дітей та підлітків проти коронавірусу
Вакцина компанії Moderna – друга в черзі на схвалення для застосування серед підлітків.
Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням. Тож, у ЄС уже офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer.
Також вакцина проти COVID-19 від компанії Sinovac отримала схвалення Китаю для щеплення дітей та підлітків в екстрених випадках. Відтепер в країні препарат можна застосовувати на дітях віком від 3 до 17 років.