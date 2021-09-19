Виявилось, що Moderna є найефективнішою проти госпіталізації при COVID-19. Але Pfizer і Johnson & Johnson також забезпечують суттєвий захист.

Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Ефективність цих вакцин проти госпіталізацій:

Дефективність вакцини Moderna від госпіталізації – 93%,

Pfizer-BioNTech – 88%,

Johnson & Johnson склала – 71%.

Хоча ці реальні дані свідчать про певний розподіл рівнів захисту в залежності від вакцини, всі схвалені або дозволені FDA вакцини від COVID-19 забезпечують істотний захист від госпіталізації з COVID-19,

– йдеться у звіті CDC.

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяли участь більш ніж 3 600 дорослих, яких госпіталізували у 21 лікарню США в 18 штатах в період з 11 березня по 15 серпня 2021 року.

1 682 пацієнти отримали позитивні результати тесту на COVID-19, решту людей внесли до контрольної групи. Дорослі з ослабленим імунітетом в дослідження не включалися.

64% учасників були невакциновані. Майже 13% були повністю імунізовані вакциною Moderna, 20% були повністю щеплені вакциною Pfizer і 3,1% вакцинувалися Johnson & Johnson.

Ефективність вакцини серед реципієнтів Moderna досягла 93% в період від 14 до 120 днів після другої дози й знизилася до 92% приблизно через 4 місяці. При цьому дослідники зафіксували сильне зниження ефективності серед реципієнтів Pfizer – якщо в період від 14 до 120 днів після другого щеплення був 91% ефективності, то після 120 днів він становив 77%.