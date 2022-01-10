Все це та тлі того, що країни по всьому світу готуються до введення щорічних щеплень проти вірусу. Наразі скоро компанія планує почати клінічні випробування цього бустера.

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Реліз – вже у 2022 році

Тож Moderna планує випустити спеціальну бустерну вакцину вже цієї осені. Про це заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Ми обговорюємо це питання зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я. Однак на нашу думку найкращою стратегією є випуск потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти Омікрону,

– сказав Бансел.

За його словами, компанія може постачати від 2 до 3 мільярдів бустерних доз вже цьогоріч.

Вакцина проти Омікрону від Pfizer

Нагадаємо, раніше в компанії Pfizer заявили, що їхню вакцину проти Омікрону створять вже навесні 2022 року.

Ефективність бустерної дози проти Омікрону

Дані британських вчених показали, що бустери на 75% ефективні для захисту від симптоматичної інфекції, викликаної Омікроном. Про це мовиться у нещодавньому дослідженні Агентства охорони здоров'я Великої Британії.

Увага! Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.