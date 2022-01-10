Moderna планує випустити бустерну вакцину проти Омікрону: назвали дату

Американська фармацевтична компанія Moderna працює над бустерною дозою вакцини проти коронавірусу, яка буде спрямована на штам Омікрон.

Все це та тлі того, що країни по всьому світу готуються до введення щорічних щеплень проти вірусу. Наразі скоро компанія планує почати клінічні випробування цього бустера.

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Реліз – вже у 2022 році

Тож Moderna планує випустити спеціальну бустерну вакцину вже цієї осені. Про це заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Ми обговорюємо це питання зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я. Однак на нашу думку найкращою стратегією є випуск потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти Омікрону,

– сказав Бансел.

За його словами, компанія може постачати від 2 до 3 мільярдів бустерних доз вже цьогоріч.

Вакцина проти Омікрону від Pfizer

Нагадаємо, раніше в компанії Pfizer заявили, що їхню вакцину проти Омікрону створять вже навесні 2022 року.

Ефективність бустерної дози проти Омікрону

Дані британських вчених показали, що бустери на 75% ефективні для захисту від симптоматичної інфекції, викликаної Омікроном. Про це мовиться у нещодавньому дослідженні Агентства охорони здоров'я Великої Британії.

Інші дані стверджують, що оригінальні дводозові вакцини від Moderna і Pfizer лише приблизно на 10% ефективні для запобігання симптоматичної інфекції вже через 20 тижнів після другої дози. Однак початкові дві дози все ще забезпечують хороший захист від важких захворювань. Омікрон: що треба знати Новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У ВООЗ штам визнали таким, що викликає занепокоєння, зокрема, через стрімке поширення в світі. Водночас заспокоїли, що цей варіант коронавірусу викликає легшу форму хвороби, як, приміром, Дельта. До слова, Новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У ВООЗ штам визнали таким, що викликає занепокоєння, зокрема, через стрімке поширення в світі. Водночас заспокоїли, що цей варіант коронавірусу викликає легшу форму хвороби, як, приміром, Дельта. До слова, в Україні теж підтвердили циркуляцію штаму. Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивіться відео