Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax/

Вакцина вже вказана з новою назвою на сайті Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Відомо, що раніше вона називалася COVID-19 Vaccine Moderna.

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Компанія поки не повідомляла про причини зміни назви препарату.

Вакцина проти коронавірусу Moderna була одною з перших речовин, яку затвердили для використання в США, Канаді, Європі, Японії.

Що відомо про вакцину від компанії Moderna

Джерело: FDA