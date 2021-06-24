Moderna раптово та без пояснень змінила назву своєї вакцини проти коронавірусу

Американська компанія Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу. Тепер вона називатиметься Spikevax/
Вакцина вже вказана з новою назвою на сайті Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Відомо, що раніше вона називалася COVID-19 Vaccine Moderna.
Також на тему: У США в інструкціях деяких вакцин проти COVID-19 попереджатимуть про можливе запалення серця
Компанія поки не повідомляла про причини зміни назви препарату.
Вакцина проти коронавірусу Moderna була одною з перших речовин, яку затвердили для використання в США, Канаді, Європі, Японії.
Що відомо про вакцину від компанії Moderna
Джерело: FDA
- Це мРНК-вакцина.
- Ефективність становить понад 90% проти випадків COVID-19 з симптомами й понад 95% проти тяжкого перебігу хвороби.
- З 30 тисяч піддослідних заразилося 95, з них 90 були в групі плацебо. Вакцина компанії Moderna має назву "mRNA-1273". Її вводять двічі з інтервалом у 28 днів.
- На початку червня в Ізраїлі у невеликої кількості молодих чоловіків, які зробили вакцину COVID-19 від Pfizer або Moderna, виявили міокардит (запалення серцевого м'яза).
- Компанія Moderna подала свою вакцину від COVID-19 на розгляд регуляторів у Канаді та ЄС і отримання дозволу на використання серед підлітків.