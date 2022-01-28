Попри чотири десятиліття досліджень, лікарі все ще не змогли розробити вакцину для захисту людей від вірусу, що викликає СНІД. Але надії з'явилися разом з успіхом застосування технології мРНК, яка дозволила розробити вакцини проти коронавірусу у рекордно короткий термін, в тому числі вакцини від Moderna.

Також на тему: Схвалений препарат від раку може повністю вилікувати ВІЛ

Нове дослідження вакцини проти ВІЛ

В дослідженні візьмуть участь 56 здорових дорослих людей, які не хворіють на ВІЛ. Мета вакцини – стимулювати вироблення свого роду антитіл, які називаються "широко нейтралізуючими", або bnAbs, які можуть діяти проти багатьох варіантів ВІЛ, які циркулюють сьогодні.

Як діє вакцина

Вакцина повинна навчити В-лімфоцити, які є частиною імунної системи, генерувати ці антитіла. У цьому дослідженні учасникам вводять імуноген — речовину, яка може викликати імунну відповідь – а потім підсилювач імуногену. Ці речовини будуть доставлені за технологією мРНК.

Імуногени, з цього дослідження, були розроблені IAVI та Дослідницьким інститутом Scripps за підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс, Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США та Moderna.

У першому дослідженні минулого року було перевірено перший імуноген, але без використання технології мРНК. Це показало, що бажана імунна відповідь виникла у десятків людей, які брали участь у дослідженні. Наступним кроком було залучення Moderna з її новою технікою мРНК.

Раніше науковці зуміли очистити приховані резервуари ВІЛ, де вірус зазвичай перебуває у сплячому стані. Ці результати дослідження свідчать, що ВІЛ виліковний.