Moderna розпочала випробування мРНК-вакцину проти ВІЛ

Почалося тестування на людях вакцини проти ВІЛ, яка використовує технологію інформаційної РНК. Зараз препарат прохидить першу фазу дослідження.

Попри чотири десятиліття досліджень, лікарі все ще не змогли розробити вакцину для захисту людей від вірусу, що викликає СНІД. Але надії з'явилися разом з успіхом застосування технології мРНК, яка дозволила розробити вакцини проти коронавірусу у рекордно короткий термін, в тому числі вакцини від Moderna.

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Нове дослідження вакцини проти ВІЛ

В дослідженні візьмуть участь 56 здорових дорослих людей, які не хворіють на ВІЛ. Мета вакцини – стимулювати вироблення свого роду антитіл, які називаються "широко нейтралізуючими", або bnAbs, які можуть діяти проти багатьох варіантів ВІЛ, які циркулюють сьогодні.

Як діє вакцина

Вакцина повинна навчити В-лімфоцити, які є частиною імунної системи, генерувати ці антитіла. У цьому дослідженні учасникам вводять імуноген — речовину, яка може викликати імунну відповідь – а потім підсилювач імуногену. Ці речовини будуть доставлені за технологією мРНК.

Імуногени, з цього дослідження, були розроблені IAVI та Дослідницьким інститутом Scripps за підтримки Фонду Білла і Мелінди Гейтс, Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США та Moderna.

У першому дослідженні минулого року було перевірено перший імуноген, але без використання технології мРНК. Це показало, що бажана імунна відповідь виникла у десятків людей, які брали участь у дослідженні. Наступним кроком було залучення Moderna з її новою технікою мРНК.

Раніше науковці зуміли очистити приховані резервуари ВІЛ, де вірус зазвичай перебуває у сплячому стані. Ці результати дослідження свідчать, що ВІЛ виліковний.