У Moderna повідомили, що наразі розпочали вивчати у клінічних умовах дві полівалентних варіанти вакцин, які попередньо розробили в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі Omicron. Результати експерименту оголосять впродовж найближчих тижнів.

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Новий штам COVID-19 отримав назву Омікрон. У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння через цей варіант вірусу.

Чому потрібна нова вакцина

Нещодавно виявлений варіант коронавірусу Omicron включає мутації, які є у штамі Дельта, а також мутації, які є у штамах Бета та Альфа. Загалом генетики встановили 32 мутації в цьому штамі.

Така комбінація мутацій становить значний потенційний ризик протидії вірусу наявними вакцинам та слабшої імунної дії внаслідок одужання від попередніх варіантів коронавірусу.

Які варіанти вакцини розробили у Moderna: