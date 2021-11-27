Moderna створить вакцину проти нового штаму коронавірусу

27 листопада 2021 , 11:48
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Джерело:

Moderna

Фармацевтична компанія Moderna розробляє вакцину, яка буде ефективною проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.

У Moderna повідомили, що наразі розпочали вивчати у клінічних умовах дві полівалентних варіанти вакцин, які попередньо розробили в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі Omicron. Результати експерименту оголосять впродовж найближчих тижнів.

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Новий штам COVID-19 отримав назву Омікрон. У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння через цей варіант вірусу.

Чому потрібна нова вакцина

Нещодавно виявлений варіант коронавірусу Omicron включає мутації, які є у штамі Дельта, а також мутації, які є у штамах Бета та Альфа. Загалом генетики встановили 32 мутації в цьому штамі.

Така комбінація мутацій становить значний потенційний ризик протидії вірусу наявними вакцинам та слабшої імунної дії внаслідок одужання від попередніх варіантів коронавірусу.

Які варіанти вакцини розробили у Moderna:

  • Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає декілька мутацій, присутніх у штамі Omicron, які також були присутні у Beta-штамі.
  • Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі Omicron, які також були присутні у штамах Beta та Delta. 

Що відомо про варіант Omicron і де зафіксували його циркуляцію?

Новий штам коронавірусу виявили у Південній Африці. Через це Велика Британія та Ізраїль вирішили обмежити поїздки для туристів з низки африканських країн. Слідом за ними це зробила і Німеччина. Згодом Євросоюз припинив авіасполучення з Південною Африкою. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу в чоловіка, який напередодні повернувся з Малаві. Новий штам також виявили і в Бельгії в чоловіка, який повернувся з Єгипту.

 

Автор: Анастасія Лукашевська