Moderna створить вакцину проти нового штаму коронавірусу
Джерело:Moderna
Фармацевтична компанія Moderna розробляє вакцину, яка буде ефективною проти нещодавно виявленого штаму коронавірусу Omicron.
У Moderna повідомили, що наразі розпочали вивчати у клінічних умовах дві полівалентних варіанти вакцин, які попередньо розробили в очікуванні мутацій, подібних до тих, які виникли у штамі Omicron. Результати експерименту оголосять впродовж найближчих тижнів.
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Новий штам COVID-19 отримав назву Омікрон. У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння через цей варіант вірусу.
Чому потрібна нова вакцина
Нещодавно виявлений варіант коронавірусу Omicron включає мутації, які є у штамі Дельта, а також мутації, які є у штамах Бета та Альфа. Загалом генетики встановили 32 мутації в цьому штамі.
Така комбінація мутацій становить значний потенційний ризик протидії вірусу наявними вакцинам та слабшої імунної дії внаслідок одужання від попередніх варіантів коронавірусу.
Які варіанти вакцини розробили у Moderna:
- Перший кандидат (мРНК-1273.211) включає декілька мутацій, присутніх у штамі Omicron, які також були присутні у Beta-штамі.
- Другий полівалентний кандидат (мРНК-1273.213) включає багато мутацій, присутніх у штамі Omicron, які також були присутні у штамах Beta та Delta.
Що відомо про варіант Omicron і де зафіксували його циркуляцію?Новий штам коронавірусу виявили у Південній Африці. Через це Велика Британія та Ізраїль вирішили обмежити поїздки для туристів з низки африканських країн. Слідом за ними це зробила і Німеччина. Згодом Євросоюз припинив авіасполучення з Південною Африкою. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу в чоловіка, який напередодні повернувся з Малаві. Новий штам також виявили і в Бельгії в чоловіка, який повернувся з Єгипту.