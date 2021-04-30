Чому це важливо
Новий варіант вакцини допоможе країнам з обмеженими ресурсами отримати більше препаратів, попри відсутність спеціальних технологій для зберігання.
До теми У бідних країнах майже не проводиться вакцинація, все забрали багаті, – ВООЗ
Наразі, флакон можна зберігати тільки протягом одного місяця при температурі близько -20 °, що вимагає спеціального устаткування, яке не є широко доступним.
Головне – стабілізація вакцини
Якщо тестування препарату покаже хороші результати, а саме можливість стабілізації і ефективності при знижених температурах, це може збільшити кількість місць для вакцинації.
Ми випробували кілька ключових технологічних рішень, і це дійсно зовсім інший продукт,
— розповів генеральний директор Moderna Стефан Бансел.
У компанії повідомили, що дані про ефективність будуть доступні не раніше кінця літа.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу