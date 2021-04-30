Moderna тестує нову версію вакцини проти COVID-19 зі спрощеним зберіганням

Американська компанія Moderna розробляє нову версію вакцини проти коронавірусу. Препарат можна буде зберігати в холодильнику, а не в спеціальних морозильних камерах.

Чому це важливо

Новий варіант вакцини допоможе країнам з обмеженими ресурсами отримати більше препаратів, попри відсутність спеціальних технологій для зберігання.

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Наразі, флакон можна зберігати тільки протягом одного місяця при температурі близько -20 °, що вимагає спеціального устаткування, яке не є широко доступним.

Головне – стабілізація вакцини

Якщо тестування препарату покаже хороші результати, а саме можливість стабілізації і ефективності при знижених температурах, це може збільшити кількість місць для вакцинації.

Ми випробували кілька ключових технологічних рішень, і це дійсно зовсім інший продукт,

— розповів генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

У компанії повідомили, що дані про ефективність будуть доступні не раніше кінця літа.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу