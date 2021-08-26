Тобто люди, які хотіли отримати щеплення Moderna, але досі цього не зробили, поки що не зможуть зробити цього. Про кількість вакцин повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит журналістів.

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Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини,

– йдеться в повідомленні.

У вересні препарат від Moderna також не поставлять. Оскільки 2 мільйони доз поставили до України в межах програми COVAX, а не через держзакупівлі.

Які вакцини ще доступні в Україні:

Вакцина Coronavac: залишки на національному складі – 2 700 560 доз; на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Вакцина Comirnaty: залишки на національному складі – 37 440 доз; на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

Вакцина AstraZeneca: залишки на національному складі – 1 807 980 доз; на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

Поки що всі ці препарату доступні для вакцинації першою дозою. У МОЗ також запевнили, що ті, хто має вже першу дозу, отримають і другу.

Також у відомстві додали, що Україна ще очікує на постачання вакцини.