Moderna в Україні закінчилася: що робити, якщо вам потрібна друга доза

В Україні станом на 17 вересня майже закінчилися дози вакцини від Moderna, однак не усі, хто отримав перше щеплення цим препаратом, встигли отримати другу ін'єкцію. В такому разі у МОЗ рекомендували завершити імунізацію іншою мРНК-вакциною.

Чи правда, що Moderna закінчилась?

Це підтверджують і люди, в яких вже не виходить записатися на щеплення саме цією вакциною.

Скоріше за все, пояснюють у МОЗ, ідеться про нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення - тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.

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Що робити людям, які не встигли отримати другу дозу

Один із варіантів – шукати залишки Moderna у пунктах щеплення.

Інший – зробити другу дозу вакциною Pfizer.

Moderna, і Pfizer є вакцинами одного типу

У МОЗ сьогодні нагадали, що комбінування вакцин в Україні дозволено, зокрема наголосили, що комбінувати щеплення Moderna і Pfizer можна, і це безпечно. Інтервал між першою і другою дозами має становити ті ж 28 днів.

Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника,

– зазначили у МОЗ.

Чи доступний в такому разі сертифікат вакцинації

В Україні сертифікати вакцинації після щеплення двома різними дозами отримати поки що не можна, бо нормативно МОЗ це питання не врегулював.

Водночас у деяких країнах вже давно практикують змішування доз вакцин від різних виробників.

Безпечність та ефективність комбінації вакцин

Крім того, експерти вважають, що змішування різних вакцин є ефективним. Зокрема, в ефірі 24 каналу лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко зауважила, що "поєднання одного типу вакцин – це не проблема, тому що вони однакові за структурою".

У відповідь на запитання про те, чи можна зробити другу дозу іншою вакциною, наприклад Moderna, якщо першу дозу робили вакциною Pfizer і вона закінчилася – Ольга Кобевко відповіла ствердно – "так".

Тобто, правило діє і навпаки: якщо першу дозу вам робили препаратом Moderna, то друге щеплення може бути препаратом Pfizer.

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