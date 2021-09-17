Moderna в Україні закінчилася: що робити, якщо вам потрібна друга доза
Джерело:ВВС
В Україні станом на 17 вересня майже закінчилися дози вакцини від Moderna, однак не усі, хто отримав перше щеплення цим препаратом, встигли отримати другу ін'єкцію. В такому разі у МОЗ рекомендували завершити імунізацію іншою мРНК-вакциною.
Чи правда, що Moderna закінчилась?
Це підтверджують і люди, в яких вже не виходить записатися на щеплення саме цією вакциною.
Скоріше за все, пояснюють у МОЗ, ідеться про нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення - тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.
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Що робити людям, які не встигли отримати другу дозу
- Один із варіантів – шукати залишки Moderna у пунктах щеплення.
- Інший – зробити другу дозу вакциною Pfizer.
Moderna, і Pfizer є вакцинами одного типу
Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника,
– зазначили у МОЗ.
Чи доступний в такому разі сертифікат вакцинації
В Україні сертифікати вакцинації після щеплення двома різними дозами отримати поки що не можна, бо нормативно МОЗ це питання не врегулював.
Водночас у деяких країнах вже давно практикують змішування доз вакцин від різних виробників.
Безпечність та ефективність комбінації вакцин
Крім того, експерти вважають, що змішування різних вакцин є ефективним. Зокрема, в ефірі 24 каналу лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко зауважила, що "поєднання одного типу вакцин – це не проблема, тому що вони однакові за структурою".
У відповідь на запитання про те, чи можна зробити другу дозу іншою вакциною, наприклад Moderna, якщо першу дозу робили вакциною Pfizer і вона закінчилася – Ольга Кобевко відповіла ствердно – "так".
Тобто, правило діє і навпаки: якщо першу дозу вам робили препаратом Moderna, то друге щеплення може бути препаратом Pfizer.
Деталі Поєднання вакцин – не проблема, – інфекціоністка про щеплення від COVID-19