Дослідники з данського Statens Serum Institute дослідили зв'язок між мРНК-вакцинами проти COVID-19 й випадками міокардиту.

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У дослідженні взяли участь майже 85% данців – 4,9 мільйона людей, віком від 12 років.

Результати дослідження:

  • вчені виявили 1 випадок міокардиту на 71 тисячу вакцинованих Pfizer-BioNTech,
  • й 1 випадок на 24 тисячі вакцинованих Moderna.

У дослідженні наголосили, що більшість випадків міокардиту були легкими.

Ці результати не зменшують численні переваги вакцинації, захворювання COVID-19 саме по собі також пов'язане з ризиком запалення серцевого м'яза,
– зазначив автор дослідження Андерс Хвійд.

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