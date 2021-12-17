Moderna вчетверо частіше провокує міокардит, ніж Pfizer

Вакцина компанії Moderna проти COVID-19 учетверо частіше може викликати запалення серцевого м'яза, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech. Втім, цей побічний ефект є все ще дуже рідкісним.

Дослідники з данського Statens Serum Institute дослідили зв'язок між мРНК-вакцинами проти COVID-19 й випадками міокардиту.

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Міокардит – рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликає запалення серцевого м'яза. Найчастіше він виникає внаслідок інфекції або запалення, викликаного вірусом.

У дослідженні взяли участь майже 85% данців – 4,9 мільйона людей, віком від 12 років.

Результати дослідження:

вчені виявили 1 випадок міокардиту на 71 тисячу вакцинованих Pfizer-BioNTech,

й 1 випадок на 24 тисячі вакцинованих Moderna.

У дослідженні наголосили, що більшість випадків міокардиту були легкими.

Ці результати не зменшують численні переваги вакцинації, захворювання COVID-19 саме по собі також пов'язане з ризиком запалення серцевого м'яза,

– зазначив автор дослідження Андерс Хвійд.

З огляду на те, що випадки міокардиту після вакцинації трапляються дуже рідко, ці результати підтверджують позицію Американської кардіологічної асоціації про те, що вакцини від COVID-19 безпечні, високоефективні та мають важливе значення для порятунку життів.

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