Moderna вчетверо частіше провокує міокардит, ніж Pfizer
Джерело:Bloomberg
Вакцина компанії Moderna проти COVID-19 учетверо частіше може викликати запалення серцевого м'яза, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech. Втім, цей побічний ефект є все ще дуже рідкісним.
Дослідники з данського Statens Serum Institute дослідили зв'язок між мРНК-вакцинами проти COVID-19 й випадками міокардиту.
Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рікДовідка! Міокардит – рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликає запалення серцевого м'яза. Найчастіше він виникає внаслідок інфекції або запалення, викликаного вірусом.
У дослідженні взяли участь майже 85% данців – 4,9 мільйона людей, віком від 12 років.
Результати дослідження:
- вчені виявили 1 випадок міокардиту на 71 тисячу вакцинованих Pfizer-BioNTech,
- й 1 випадок на 24 тисячі вакцинованих Moderna.
У дослідженні наголосили, що більшість випадків міокардиту були легкими.
Ці результати не зменшують численні переваги вакцинації, захворювання COVID-19 саме по собі також пов'язане з ризиком запалення серцевого м'яза,
– зазначив автор дослідження Андерс Хвійд.
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