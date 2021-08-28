Двоє осіб у Японії померли після вакцинації препаратом Spikevax від компанії Moderna. Вакцина була серед багатьох партій, де виявили сторонні речовини. Про це в суботу, 28 серпня, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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"Чоловіки у віці 30 років померли в цьому місяці (липні – 24 канал) протягом декількох днів після того, як отримали другу дозу Moderna", – мовиться у повідомленні.

Втім, поки невідомо, чи справді причиною стали ці невідомі елементи. Справжні чинники, через які померли люди, і досі з'ясовують.

Увага! ЗМІ писали, що, можливо, забруднювальною речовиною були металеві частинки.

У Moderna знайшли невідомі речовини: передісторія