Moderna запросила в ЄС дозвіл на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років

Moderna запросила дозвіл у Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) на застосування їх вакцини проти коронавірусу серед дітей віком від 6 до 11 років.

Вакцинація дітей Moderna

В липні поточного року в ЄС дозволили вакцинувати препаратом Moderna дітей віком від 12 до 17 років.

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Виробник ліків вже запросив дозвіл в США у червні й досі очікує на рішення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

Це наша перша заявка на використання нашої вакцини в цій віковій групі,

– заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель.

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Попередньо регулятор Європейського Союзу з питань лікарських засобів EMA схвалив бустерну вакцинацію Moderna для всіх вікових груп старше 18 років принаймні через 6 місяців після другої дози.

Водночас декілька країни призупинили використання цієї вакцини для вакцинації людей віком молодше 30 років через ймовірні ризики розвитку порушень серця. Так, наприклад, Управління охорони здоров'я Франції радить використовувати молодим людям для щеплення проти COVID-19 іншу мРНК-вакцину – Pfizer.

Натомість для людей старше 30 років влада Франції чітко рекомендувала використовувати вакцину Moderna, заявивши, що її ефективність дещо вища.

До слова, в EMA знають про зв'язок між дуже рідкісним запальним захворюванням серця і вакцинацією мРНК вакцинами, тобто Pfizer та Moderna. Однак, переваги обох вакцин щодо запобігання COVID-19 продовжують переважувати інші ризики.

Також 8 листопада компанія Moderna оновила дані про ефективність своєї вакцини. Так, проти інфікування штамом Дельта препарат ефективний на 73,1%, а ось проти важкого перебігу та смерті – 96,1%.

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