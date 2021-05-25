У пресреліз компанії йдеться, що фаза випробувань вакцини на підлітках пройшла успішно. Аналізи крові підлітків показали, що вакцина викликала імунну відповідь, еквівалентну попереднім висновкам щодо рівня імунної відповіді у дорослих.
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Ніхто з дітей, які отримали вакцину, не захворіли на COVID-19, починаючи через 14 днів після другої дози.
Вакцина Moderna ефективна для дітей
В компанії заявили, що четверо дітей, які отримували плацебо, мали позитивний тест на COVID-19, проте такий результат "відповідає 100%-ефективності вакцини". Компанія зауважила, що цифра може змінюватися після збору більшої кількості даних.
Протягом 14 днів після введення першої дози вакцина показала ефективність в 93%.. Побічні ефекти включали:
- головний біль;
- втому;
- біль у м’язах;
- озноб після щеплення другої дози;
- іноді спостерігалася біль у місці ін’єкції.
Moderna планує на початку червня подати заявку в Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) на екстрене використання вакцини для підлітків старше 12 років.
Що відомо про вакцину Moderna
Джерело: FDA
- Клінічні дослідження препарату Moderna (США) закінчили у грудні 2020 року із заявленою ефективністю 94,5 %.
- З 30 тисяч піддослідних заразилося 95, з них 90 були в групі плацебо. Вакцина компанії Moderna має назву "mRNA-1273". Її вводять двічі з інтервалом у 28 днів.
- 18 грудня експерти Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендували дозволити екстрене застосування вакцини компанії Moderna.
- 6 січня Європейська комісія схвалила вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna. Вакцина від Moderna стала другою сертифікованою в ЄС вакциною проти COVID-19.