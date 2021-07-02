Могли пропустити: старі COVID-зразки українців проаналізують на наявність штаму Дельта
2 липня 2021 , 10:09Читать новость на русском
Джерело:ZN.ua
В Україні проаналізують біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні – квітні 2021 року. У МОЗ не виключають, що тоді країною міг циркулювати штам Дельта.
Тоді у МОЗ аналізували зразки, але виявили лише південноафриканський (Бета) і британський (Альфа) штами вірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
До теми В Україні погіршиться ситуація з COVID-19: поширення дельта – питання часу
Віктор Ляшко
“В березні-квітні, коли був найкритичніший спалах, ми забирали зразки на секвенування. Ми виявили південоафриканський штам (в Полтаві) і британський. Але, можливо, ми не звернули увагу або не виявили індійського штаму Дельта. Але по факту, те, що ми дивимось по тій динаміці, яка розвивалась, ми не відкидаємо варіант, що можливо він у нас циркулював в той період”.
Також він додав, що тенденцію до нового спалаху коронавірусу COVID-19 відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.
Віктор Ляшко
“Зараз в Олександрівській лікарні ми відслідковуємо певний час, коли потенційно може зростати кількість хворих. Якщо буде зростати стрімко, то ми будемо розуміти, навіть без секвенування, що в нас розпочинається інтенсивна циркуляція "Дельти", яка починає витискувати інші штами (для нього характерно)”.
Як досліджують циркуляцію штамів в Україні:
За словами очільника МОЗ, нині на секвенування відбираються по трьох етапах:
- Перший – якщо у МОЗ фіксують спалах, тобто велику кількість хворих зареєстровано одномоментно, в цьому кластері відбирають певну групу, збирають зразки та віддають на секвенування. Забирання робиться і в Інституті мікробіології, і в приватній лабораторії. Усі відібрані зразки надсилають у лабораторії ВООЗ.
- Друге – відбирають зразки на секвенування у всіх пацієнтів зі складним перебігом хвороби. Це необхідно для того, щоб не пропустити появу якогось нового штаму, який досить швидко призводить до негативних наслідків.
- Третє – періодично відбирають зразки у хворих приїжджих людей з країн, в яких є спалах.