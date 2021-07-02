Могли пропустити: старі COVID-зразки українців проаналізують на наявність штаму Дельта

В Україні проаналізують біологічний матеріал, зібраний під час спалаху коронавірусу в березні – квітні 2021 року. У МОЗ не виключають, що тоді країною міг циркулювати штам Дельта.

Тоді у МОЗ аналізували зразки, але виявили лише південноафриканський (Бета) і британський (Альфа) штами вірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Віктор Ляшко “В березні-квітні, коли був найкритичніший спалах, ми забирали зразки на секвенування. Ми виявили південоафриканський штам (в Полтаві) і британський. Але, можливо, ми не звернули увагу або не виявили індійського штаму Дельта. Але по факту, те, що ми дивимось по тій динаміці, яка розвивалась, ми не відкидаємо варіант, що можливо він у нас циркулював в той період”.

Також він додав, що тенденцію до нового спалаху коронавірусу COVID-19 відстежують, в першу чергу, за кількістю хворих в Олександрівській лікарні.

Віктор Ляшко “Зараз в Олександрівській лікарні ми відслідковуємо певний час, коли потенційно може зростати кількість хворих. Якщо буде зростати стрімко, то ми будемо розуміти, навіть без секвенування, що в нас розпочинається інтенсивна циркуляція "Дельти", яка починає витискувати інші штами (для нього характерно)”.

Як досліджують циркуляцію штамів в Україні:

За словами очільника МОЗ, нині на секвенування відбираються по трьох етапах: