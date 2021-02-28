Молдова отримала перші дози вакцини проти COVID-19 – завдяки Румунії
Молдова 27 лютого отримала першу партію вакцини від коронавірусу, виробником якої є AstraZeneca. 21 тисячу 600 доз сусідам передала Румунія.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Про це повідомив посол Румунії у Молдові Даніел Іоніце в аеропорту Кишинева.
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Румунія загалом має передати 200 тисяч доз вакцини
Доставили препарат спеціальним рейсом санітарної авіації.
Згідно з домовленостями президентів Молдови та Румунії Майї Санду і Клауса Йоганніса, сьогодні перша партія вакцини доставлена в Кишинів. Ми раді, що змогли надати допомогу громадянам Молдови, щоб якомога швидше почати процес вакцинації,
– сказав Іоніце.
Сама президентка Молдови висловила подяку румунам і зауважила, що загалом Бухарест передасть Кишиневу 200 тисяч доз. Першу партії препарату використають для вакцинації медичного персоналу.
Санду каже, що готова вакцинуватись
За словами Санду, національна вакцинація стартує з 1 березня, план уже затвердили в уряді. Додаткові дози ще чекають в рамках ініціативи COVAX.
Я готова зробити щеплення, щоб переконати тих, хто сумнівається в якості вакцини. Але насамперед, вакцина необхідна тим, хто лікує пацієнтів з COVID-19,
– сказала Санду.
Яка ситуація з коронавірусом у Молдові?Станом на 28 лютого в країні виявили майже 185 тисяч хворих на коронавірус. Від недуги померли понад 3 900 осіб.
Дані з РНБО
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