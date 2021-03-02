У Молдові стартувала вакцинація проти коронавірусу
У сусідній Молдові 2 березня почали вакцинацію проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca. Найперше щеплення робитимуть медикам.
Джерело:Newsmaker
Процес вакцинації у Молдові складатиметься з 3 етапів.
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Що відомо про вакцинацію у Молдові
- Протягом перших 2 місяців планують вакцинувати 70 тисяч медиків і соцпрацівників.
- Другий етап триватиме близько 4 місяців. Тоді щеплюватимуть людей, що старші 60 років, тих, хто має хронічні захворювання, педагогів, правоохоронців, військових та працівників в'язниць. У МОЗ Молдови підрахували, що загалом за цей період вакцинують близько 733 тисяч осіб.
- Вже на третьому етапі будуть вакцинувати решту населення. Період триватиме доти, поки в країні не сформується колективний імунітет.
Вакцинація у Молдові буде безкоштовною та добровільною.
Як Молдова отримала вакцину
Молдова 27 лютого отримала першу партію вакцини. Сусідам препарат передала Румунія, а саме – 21 тисячу 600 доз.
Крім того, у Молдові зареєстрували російську вакцину "Супутник V". Експрезидент Ігор Додон заявив, що поставки почнуться скоро, але не уточнив, коли саме.
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