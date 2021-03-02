Процес вакцинації у Молдові складатиметься з 3 етапів.

До теми Молдова отримала перші дози вакцини проти COVID-19 – завдяки Румунії

Що відомо про вакцинацію у Молдові

Протягом перших 2 місяців планують вакцинувати 70 тисяч медиків і соцпрацівників. Другий етап триватиме близько 4 місяців. Тоді щеплюватимуть людей, що старші 60 років, тих, хто має хронічні захворювання, педагогів, правоохоронців, військових та працівників в'язниць. У МОЗ Молдови підрахували, що загалом за цей період вакцинують близько 733 тисяч осіб. Вже на третьому етапі будуть вакцинувати решту населення. Період триватиме доти, поки в країні не сформується колективний імунітет.

Вакцинація у Молдові буде безкоштовною та добровільною.

Як Молдова отримала вакцину

Молдова 27 лютого отримала першу партію вакцини. Сусідам препарат передала Румунія, а саме – 21 тисячу 600 доз.

Крім того, у Молдові зареєстрували російську вакцину "Супутник V". Експрезидент Ігор Додон заявив, що поставки почнуться скоро, але не уточнив, коли саме.