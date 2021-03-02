У Молдові стартувала вакцинація проти коронавірусу

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У сусідній Молдові 2 березня почали вакцинацію проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca. Найперше щеплення робитимуть медикам.
Процес вакцинації у Молдові складатиметься з 3 етапів.
До теми Молдова отримала перші дози вакцини проти COVID-19 – завдяки Румунії
Вакцинація у Молдові буде безкоштовною та добровільною.
Молдова 27 лютого отримала першу партію вакцини. Сусідам препарат передала Румунія, а саме – 21 тисячу 600 доз.
Крім того, у Молдові зареєстрували російську вакцину "Супутник V". Експрезидент Ігор Додон заявив, що поставки почнуться скоро, але не уточнив, коли саме.